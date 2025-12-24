الأربعاء, 24-ديسمبر-2025 الساعة: 04:58 م - آخر تحديث: 04:56 م (56: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ما قامت به تلك القوى لا يمثل إرادة الشعب اليمني شمالًا وجنوبًا، بل يعكس فقط توجهات مموليها في الخارج، الساعين إلى تقويض سيادة اليمن ووحدته

إدانة شديدة لمشاريع تدميرية .. مؤتمر سقطرى يجدد تمسكه بالوحدة الوطنية والدستور اليمني

المؤتمرنت -
إدانة شديدة لمشاريع تدميرية .. مؤتمر سقطرى يجدد تمسكه بالوحدة الوطنية والدستور اليمني
عبّرت قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى، عن ادانتها واستنكارها لما أعلنته قوات المجلس الانتقالي صباح يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، من خطوات تصعيدية اعتبرت تعدياَ صارخاَ على السيادة الوطنية، وخروجًا سافرًا عن الثوابت الوطنية والمكتسبات الدستورية للجمهورية اليمنية.


وفي بيان -تلقى المؤتمرنت نسخة منه- جدد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى تمسكه الثابت بالوحدة الوطنية والدستور اليمني، وأهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، ويوم الاستقلال المجيد في 30 نوفمبر، وتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، باعتبارها خيارًا وطنيًا لا رجعة عنه.


وقال البيان " إنّ ما قامت به تلك القوى لا يمثل إرادة الشعب اليمني شمالًا وجنوبًا، بل يعكس فقط توجهات مموليها في الخارج، الساعين إلى تقويض سيادة اليمن ووحدته"، معتبراً ذلك التصعيد محاولة يائسة لتسويق مشاريع انفصالية ضيقة، " لا تمثل تطلعات الشعب اليمني العظيم، بل تسعى لتجريده من هويته الوطنية، ونهب ثرواته، وتجويعه، وإفقاره، في ظل انسداد سياسي شامل ورفض وطني واسع لتلك المشاريع".

وأكد مؤتمر سقطرى، ومعه كافة القوى الوطنية، رفضه القاطع لما أعلنته القوى المدعومة من دولة الإمارات، معنبرا ذلك تدخلاً سافراً في الشأن اليمني، يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع الفتن، ويمزق النسيج الاجتماعي، ويفتت مقدرات البلاد خدمة لأجندات خارجية معادية لوحدة اليمن واستقلاله.

وفيما ادان البيان ماوصفها بالاصوات المتنكرة " لتضحيات الشعب اليمني في مواجهة قوى الظلام والاستعمار، ولأهداف الثورة اليمنية الخالدة"، اكد مجددا وقوف مؤتمر سقطرى ومعه
كل القوى الوطنية الشريفة صفًا واحدًا في مواجهة مشاريع الاستعمار الجديد، ورفضهم لكل الأصوات الخارجة والمنحرفة عن سيادة الوطن، أرضًا وإنسانًا.

وجاء في البيان " سيبقى الوطن اليمني شامخًا، وسيظل الوطنيون الشرفاء يدافعون عن كرامة اليمن واليمنيين، رافعين راية اليمن خفاقة في سماء الوطن، مرددين: (بالروح بالدم نفديك يا يمن).*








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: مقتل رئيس أركان الجيش الليبي في تركيا
عربي ودولي: تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة
رياضة: السنغال تضرب بوتسوانا بثلاثية
فنون ومنوعات: طبيب ينهال ضرباً على مريض
علوم وتقنية: العلاج بالضحك يوازي الرياضة!
أخبار: الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة والقدس
أخبار: الخارجية تبارك اتفاق تبادل الأسرى
فنون ومنوعات: فضيحة تطارد هيفاء وهبي في مصر
أخبار: فلكي يمني يحذّر: الصقيع لن يرحمكم
رياضة: غداً.. إنطلاق البطولة التنشيطية للتايكواندو
اقتصاد: الذهب يلامس 4500 دولار
اقتصاد: تراجع اسعار النفط
أخبار: 70942 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: عُمان ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
أخبار: صنعاء.. اتفاق لتبادل 2900 أسير
رياضة: صلاح يمنح مصر فوزاً قاتلاً على زيمبابوي
أخبار: الصقيع مستمرّ.. احذروا
رياضة: نابولي بطلاً لكأس السوبر الإيطالي
عربي ودولي: 875 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق غزة
علوم وتقنية: لماذا يشعر البعض بالضياع عند الاستيقاظ؟
عربي ودولي: الشتاء سلاح الاحتلال لإهلاك سكان غزة
علوم وتقنية: قلة الحركة.. خطر على الصحة
فنون ومنوعات: انتحار ممثل أمريكي!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025