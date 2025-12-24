الأربعاء, 24-ديسمبر-2025 الساعة: 08:02 م - آخر تحديث: 08:02 م (02: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم المنسق الإقليمي للأمم المتحدة

أبو راس: سيادة اليمن فوق أي اعتبار

المؤتمرنت -
أبو راس: سيادة اليمن فوق أي اعتبار
التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم المنسق الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالتواصل بشأن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، معين أحمد شريم.

وخلال اللقاء أشار نائب وزير الخارجية إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم تمس الأمن القومي للبلد بما في ذلك جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وفقاً للقوانين الوطنية ذات الصلة وانسجامها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الحكومة ما تزال حريصة على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني لما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

ودعا أبو رأس الأمم المتحدة إلى العمل على تصحيح الاختلالات التي رافقت عمل بعض المنظمات التابعة لها خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن الحفاظ على سيادة اليمن وأمنه واستقراره يمثل أولوية لا يمكن المساس بها، وتعلو على أي اعتبارات أو مصالح أخرى.

بدوره، أكد معين شريم، حرص الأمم المتحدة على الحفاظ على علاقتها مع اليمن ومواصلة التعاون المشترك بما يلبي احتياجات الشعب اليمني.

مواقف روسيا المتوازنة
كما ناقش نائب وزير الخارجية مع السفير الروسي لدى اليمن، يفغيني كودروف، آخر المستجدات المتعلقة بملف السلام في اليمن.

وأكد أبوراس على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيداً بمواقف روسيا المتوازنة تجاه الملف اليمني في مجلس الأمن.

بدوره، أشار السفير الروسي في اليمن إلى حرص بلاده على تحقيق السلام في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

تدفق المهاجرين إلى اليمن
وفي لقاء آخر، بحث عبدالواحد أبو راس مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، مجالات التعاون بين اليمن والمنظمة وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى مشكلة تدفق المهاجرين إلى اليمن من القرن الأفريقي وما يترتب عليها من تداعيات على اليمن في مختلف المجالات.

وأكد ضرورة اضطلاع المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع الدولي بدورهم في هذا المضمار ودعم الجهود الرامية لمعالجة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية.

ولفت إلى أن اليمن يقوم بواجبه الإنساني والأخلاقي بالرغم من الصعوبات التي تواجهه جراء العدوان والحصار.

بدوره، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، التزام المنظمة بمواصلة العمل على حشد الدعم اللازم لتنفيذ برامجها الإنسانية، وبما يسهم في تحسين أوضاع المهاجرين والتخفيف من الأعباء الواقعة على اليمن.

وأعرب عن تقديره للتعاون القائم مع الجهات الحكومية في اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: اختتام ورشة عمل خاصة بالخارطة المحصولية
رياضة: تونس تبدأ أمم أفريقيا بطريقة مثالية
قضايا وآراء: الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
فنون ومنوعات: أبرد بقعة على وجه الأرض
مجتمع مدني: ما فوائد فيتامين «سي» لصحتك
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: مقتل رئيس أركان الجيش الليبي في تركيا
عربي ودولي: تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة
رياضة: السنغال تضرب بوتسوانا بثلاثية
فنون ومنوعات: طبيب ينهال ضرباً على مريض
علوم وتقنية: العلاج بالضحك يوازي الرياضة!
أخبار: الخارجية تبارك اتفاق تبادل الأسرى
فنون ومنوعات: فضيحة تطارد هيفاء وهبي في مصر
أخبار: فلكي يمني يحذّر: الصقيع لن يرحمكم
رياضة: غداً.. إنطلاق البطولة التنشيطية للتايكواندو
اقتصاد: الذهب يلامس 4500 دولار
اقتصاد: تراجع اسعار النفط
عربي ودولي: 70942 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: عُمان ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
أخبار: صنعاء.. اتفاق لتبادل 2900 أسير
رياضة: صلاح يمنح مصر فوزاً قاتلاً على زيمبابوي
أخبار: الصقيع مستمرّ.. احذروا
رياضة: نابولي بطلاً لكأس السوبر الإيطالي
عربي ودولي: 875 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025