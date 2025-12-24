الأربعاء, 24-ديسمبر-2025 الساعة: 09:32 م - آخر تحديث: 09:19 م (19: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل والمساكن الفلسطينية وتهجير السكان في مناطق متفرقة

الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة

المؤتمرنت -
الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل والمساكن الفلسطينية وتهجير السكان في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، ضمن حملة تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشرعت جرافات الاحتلال اليوم، بهدم منزل في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس، بعد اقتحام البلدة وإغلاق مداخلها والطريق الواصل بين نابلس وجنين.

وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال منزلين في حي الصلعة في بلدة جبل المكبر.

من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس، طالت 26 فلسطينيا، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الدولار.. أسوأ أداء سنوي منذ 2003
رياضة: الجزائر تتخطى السودان بثلاثية
اقتصاد: مستويات قياسية جديدة للذهب والفضة!
اقتصاد: اختتام ورشة عمل خاصة بالخارطة المحصولية
رياضة: تونس تبدأ أمم أفريقيا بطريقة مثالية
قضايا وآراء: الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
فنون ومنوعات: أبرد بقعة على وجه الأرض
مجتمع مدني: ما فوائد فيتامين «سي» لصحتك
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: مقتل رئيس أركان الجيش الليبي في تركيا
عربي ودولي: تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة
رياضة: السنغال تضرب بوتسوانا بثلاثية
فنون ومنوعات: طبيب ينهال ضرباً على مريض
علوم وتقنية: العلاج بالضحك يوازي الرياضة!
عربي ودولي: الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة والقدس
أخبار: الخارجية تبارك اتفاق تبادل الأسرى
فنون ومنوعات: فضيحة تطارد هيفاء وهبي في مصر
أخبار: فلكي يمني يحذّر: الصقيع لن يرحمكم
رياضة: غداً.. إنطلاق البطولة التنشيطية للتايكواندو
اقتصاد: الذهب يلامس 4500 دولار
اقتصاد: تراجع اسعار النفط
عربي ودولي: 70942 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: عُمان ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
أخبار: صنعاء.. اتفاق لتبادل 2900 أسير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025