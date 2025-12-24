الأربعاء, 24-ديسمبر-2025 الساعة: 11:03 م - آخر تحديث: 10:32 م (32: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - حذّرت حركة حماس، اليوم، من تصاعد عمليات مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الثبات

المؤتمرنت -
حماس تحذّر من مصادرة الأراضي بالضفة
حذّرت حركة حماس، اليوم، من تصاعد عمليات مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني إلى "مزيد من الثبات والتمسك بأرضهم وحقهم" لإفشال هذه المشاريع.

وقال القيادي في الحركة، عبد الرحمن شديد، إن "تصاعد عمليات مصادرة الاحتلال للأراضي في الضفة الغربية، والتي كان آخرها قراره بمصادرة أكثر من 150 دونماً من أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله، تعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسات السطو المنظم على أراضي الضفة، وتطبيق مخططه الكبير للضم والتهجير".

ولفت شديد، في بيان، إلى أن "هذا القرار لا ينفصل عن مخطط استيطاني شامل يستهدف خنق القرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، عبر مصادرة الأراضي الزراعية وشق الطرق الاستعمارية وتوسيع البؤر الاستيطانية المحيطة، بما يهدد سبل عيش المواطنين، ويضرب مقومات صمودهم، ويحوّل الأرض إلى ورقة ضغط وابتزاز".

وأوضح أن "سياسة مصادرة الأراضي تأتي في سياق سياسة تطهير مكاني بهدف تفريغ الأرض من أصحابها، وتهيئة المجال لمزيد من التوسع الاستيطاني، الأمر الذي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان"، مشدداً على أن "مخططات الاحتلال الاستيطانية تستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي ومؤسساته، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة الشكلية".

ودعا القيادي الفلسطيني "أبناء شعبنا إلى مزيد من الثبات والتمسك بأرضهم وحقهم، وإلى تكاتف كل الجهود الوطنية لدعم معركة الصمود في مواجهة هذه المخططات، وتفعيل كل سبل مقاومة الاحتلال وإفشال مشاريعه الاستيطانية".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر، أمس، قراراً بمصادرة أكثر من 150 دونماً في السهل الشرقي لبلدة المغير، شمال شرق مدينة رام الله.








