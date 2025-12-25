الخميس, 25-ديسمبر-2025 الساعة: 02:08 ص - آخر تحديث: 12:45 ص (45: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة

بن حبتور يواسي آل بكير

المؤتمرنت -
بن حبتور يواسي آل بكير
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ صلاح بكير عمر صلاح، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/محمد بكير عمر صلاح، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإلى اولاد الفقيد، وافراد الاسرة، وكافة آل بكير بمديرية ملحان، محافظة المحويت، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








