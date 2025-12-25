المؤتمرنت -

احذروا طقس الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة، مأرب والجوف وصحارى وهضاب المهرة وحضرموت، وقد يتشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.



بينما قد تكون الأجواء باردة بوجه عام في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء شديدة البرودة خاصة المزارعين وكبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.