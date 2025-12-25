المؤتمرنت -

218 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي التي أمَّنت الاقتحام.



وأفادت وكالة "سند" الفلسطينية للأنباء، نقلا عن مصادر مقدسية أن 218 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة "باب المغاربة"، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.



ووثقت محافظة القدس، في تقريرها الشهري حول انتهاكات العدو الإسرائيلي في المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي، أكثر من 220 انتهاكًا لقوات العدو والمستوطنين في القدس

