تحذيرات من فيضانات على هذه المناطق

تحذيرات من فيضانات وعواصف غير مسبوقة على هذه المناطق

المؤتمرنت -
تحذيرات من فيضانات وعواصف غير مسبوقة على هذه المناطق
أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في لوس أنجلوس ومعظم مناطق جنوب ولاية كاليفورنيا التي تشهد عواصف غير مسبوقة.

والعاصفة التي تحركها ظاهرة جوية تعرف باسم "قطار الأناناس السريع"، وهي انتقال رطوبة عالية من المناطق الاستوائية في هاواي إلى الساحل الغربي، من المتوقع أن تتسبب في هطول كميات أمطار خلال الأيام المقبلة تعادل ما يهطل في أشهر .

واعتُبر الجزء الجنوبي من الولاية حيث من المتوقع هطول أمطار تعادل كمية المتساقطات خلال أشهر عدة، تحت حالة تأهب قصوى حتى صباح اليوم الخميس.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من "فيضانات مفاجئة مهددة للحياة في جنوب كاليفورنيا، كما تستمر الثلوج الكثيفة والرياح العاتية في الجبال، وأن خطرًا كبيرًا يهدد الأرواح والممتلكات".

وضربت أولى موجات الرياح والأمطار الغزيرة المنطقة ليل الثلاثاء، إذ استيقظ سكان لوس أنجلوس على أشجار مقتلعة تغلق الشوارع وفيضانات طفيفة وانقطاع في التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص نتيجة شدة عاصفة عيد الميلاد.
وتُعد المناطق الساحلية في باسيفيك باليسيدز وماليبو تحت حالة تأهب قصوى، إذ لا تزال تتعافى من حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت في يناير.

وبسبب الأضرار الناجمة عن الحرائق، أصبحت الأرض عرضة للانهيارات الطينية مع استمرار هطول الأمطار.

وفُتحت مراكز الإيواء في جميع أنحاء المنطقة بعد أن تلقى بعض سكان جنوب كاليفورنيا أوامر إجلاء.

وأُغلقت العديد من الطرق الرئيسية بسبب تحذيرات الفيضانات المفاجئة السارية في مناطق واسعة من المنطقة.

وقال آرييل كوهين الخبير في الأرصاد الجوية للصحفيين: "بحلول ليل الأربعاء حتى الجمعة ستكون العديد من المناطق شهدت على الأرجح فيضانات كبيرة وانزلاقات صخرية وانهيارات طينية، خصوصًا في المرتفعات والطرق التي تمر في الوديان".

وأشار إلى أن بعض مناطق جنوب كاليفورنيا قد تشهد هطول ما يصل إلى 30,5 سنتيمتر من الأمطار.








