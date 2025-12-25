المؤتمرنت -

أبو راس يثمّن جهود الصليب الأحمر

التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس، اليوم رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، كريستين شيبولا.



جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتصلة بملف الأسرى ومجالات التعاون بين اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وخلال اللقاء عبّر أبو راس عن تقدير الحكومة للدور الذي اضطلعت به بعثة اللجنة الدولية في إنجاح اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة العمانية مسقط.



وأعرب عن الأمل في أن يساهم الاتفاق في المضي قدماً في حل بقية الملفات الإنسانية ويمهد الطريق لتحقيق السلام الناجز الذي يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.



وأكد نائب وزير الخارجية التزام صنعاء بترجمة الاتفاق على أرض الواقع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذه، مجددّا التأكيد على استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعاملين فيها.



بدورها، أكدت كريستين شيبولا استعداد البعثة المساهمة في تنفيذ الاتفاق من خلال نقل المفرج عنهم وإعادتهم إلى أسرهم.



وجددّت التأكيد على استمرار البعثة في تقديم كافة جوانب الدعم الممكن للشعب اليمني، مشيدةً بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية.