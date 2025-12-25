الخميس, 25-ديسمبر-2025 الساعة: 08:28 م - آخر تحديث: 08:01 م (01: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - بدء صرف نصف راتب في صنعاء

إعلان صرف نصف راتب في صنعاء

المؤتمرنت -
إعلان صرف نصف راتب في صنعاء
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الأول من معاش شهر يونيو 2021م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الإستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقًا لأحكام للقانون رقم "2" لسنة 1446هـ والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويًا.

واعتبر هذه الخطوة ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولّي شريحة المتقاعدين جل اهتمامها تقديرًا لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.

ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.

وثمن تعاون الجهات المعنية وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل إلى جانب كوادر وموظفي الهيئة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي وهيئة البريد والتوفير البريدي الذي ساهموا في إنجاح عملية الصرف.








