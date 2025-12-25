المؤتمرنت -

باصات خاصة لنقل النساء في صنعاء

وجّه مدير عام شرطة المرور اللواء بكيل البراشي، إدارة مرور أمانة العاصمة بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخصيص عدد من الباصات الأجرة في كل فرزة من فرزات أمانة العاصمة، حصراً لنقل النساء.



وأكد اللواء البراشي أن الدراسة ستتضمن تحديد مواصفات الباصات والعلامات المميزة لها واختيار السائقين المؤهلين وتحديد خطوط السير المناسبة خاصةً الواقعة على طريق الجامعات، وآلية تشغيل الباصات وعملها والرقابة عليها وتنظيمها.



وذكر أن شرطة المرور ستظل حاضرة في كل ما من شأنه حماية المجتمع، وصون القيم، وتعزيز السلوك الإيجابي، مبينًا أن الدراسة ستكون على مراحل، وإختيارية للنساء الراغبات في الحصول الخصوصية المناسبة.