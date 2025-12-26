المؤتمرنت -

قصف إسرائيلي متواصل على غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات عنيفة على جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي وعمليات النسف في مختلف المناطق الشرقية من القطاع.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن جيش الاحتلال نفذ ما لا يقل عن أربع غارات استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوبا، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة وجنوبها.



وفي رفح جنوبي القطاع أيضا، أطلق الطيران المروحي نيرانه المكثفة على أحياء المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في عرض بحر مدينة خان يونس.



وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة طالت منازل المواطنين في المناطق الشرقية من المدينة، كما شن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت المنطقة ذاتها.



واستُشهد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر الماضي 406 فلسطينيين، فيما أصيب أكثر من 1118 آخرين.