حماس تحذّر الاحتلال

أكدت حركة حماس أن "العملية المزدوجة التي وقعت ظهر اليوم في العفولة شمال فلسطين المحتلة تأتي كتعبير عن حالة الغضب الشعبي المتراكم، ونتيجة لجرائم الاحتلال الصهيوني اليومية، وفي ظل المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، وتصاعد سياسات القتل والتهجير والاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".



وقالت الحركة في بيان اليوم، إن "المقاومة بكافة أشكالها تمثل حقاً مشروعاً كفلته القوانين الدولية والشرائع الإنسانية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، فكيف لشعبٍ تمارس عليه سياسة الإبادة الجماعية، والعدوان والاستيطان، ومحاولات تصفية قضيته أن يصمت في وجه المحتل الغاشم؟".



كما حذّرت حماس من "مغبة الاستمرار في السياسات العدوانية"، مشددةً على أن "محاولات كسر إرادة شعبنا مصيرها الفشل، فشعبنا أثبت عبر تاريخه أنه لن يتخلى عن المقاومة، فهي خياره ما دام الاحتلال قائماً".



ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى "تعزيز وحدتهم وصمودهم في وجه الاحتلال"، كما دعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته والخروج عن صمته تجاه معاناة شعبنا، والعمل الجاد لوقف جرائم الاحتلال، ومحاسبته عليها".



من جهتها، أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالعمليتين اللتين وقعتا في منطقتي بيسان والعفولة، وأسفرتا عن مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل، معتبرةً أنهما تأتيان ردًا على سياسة الإجرام المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.



وأكدت الحركة، في بيان، أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة لن ترهبه إجراءات الاحتلال القمعية ولا حملاته المتصاعدة، مشددة على أن المقاومة ستستمر حتى نيل الحرية وتحقيق التحرير.



وفي وقت سابق اليوم، قُتِل مستوطنان وأصيب ثالث في ثلاث عمليات طعن ودهس متفرّقة، بينها واحدة قرب مدينة العفولة شمال فلسطين المحتلة.



وذكرت "القناة 14" العبرية أن إسرائيليَين قُتلا في عمليتَي طعن ودهس بالقرب من العفولة، في وقتٍ أكدت "إذاعة جيش العدو"، أن "نجمة داوود الحمراء أعلنت عن مقتل مستوطنة تبلغ من العمر 20 عاماً في عملية طعن قرب العفولة، وإصابة مستوطن يبلغ من العمر 70 عاماً بجروح خطيرة، وآخر بحالة طفيفة في عملية دهس وقعت في بيت شان".



وأشارت إلى أنّ "ثلاث عمليات وقعت في ثلاث مناطق مختلفة، أسفرت عن قتيلين وستة مصابين، ومقتل منفّذ واحد".



وبالتوازي مع اعتداءات جنود الاحتلال، يواصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة.



وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أفاد أن شهر أكتوبر 2025 كان الأسوأ من حيث عنف المستوطنين منذ بدء توثيق هذه الحوادث عام 2006، حيث سُجّل 264 هجومًا أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات. وتصاعدت الاعتداءات منذ بدء العدوان على قطاع غزة عام 2023.



واستشهد منذ بداية العدوان على غزة ما لا يقل عن 1028 فلسطينيًا على أيدي القوات أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.