إتلاف كمية من مخلفات الحرب بالجوف

نفذ فريق الطوارئ التابع للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، عملية إتلاف واسعة لكمية من مخلفات الحرب في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.



وجرت عملية الإتلاف التي نفذت تحت شعار "من أجل حياة أكثر أمانا"، وفق أدق الإجراءات والمعايير المعتمدة محليا ودوليا، وذلك لضمان السلامة الكاملة للسكان وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المنطقة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدخلات الميدانية لفرق الطوارئ، والتي تهدف بشكل أساسي إلى الحد من سقوط الضحايا، وتقليل الخسائر البشرية الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب، بالإضافة إلى تأمين حياة المدنيين في المنطقة وخلق بيئة آمنة تتيح للمواطنين التحرك دون خوف.



ويعمل المركز على إتلاف مخلفات الحرب بجهود ذاتية، رغم توقف الدعم الأممي منذ سنوات، حرصا منه على دعم سبل العيش للمواطنين وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وممارسة أنشطتهم اليومية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة.



وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطهير المناطق الملوثة وإزالة مخاطر الألغام ومخلفات الحرب كالتزام إنساني.



وأشار إلى أن تلك التدخلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الأرواح.. مؤكدا التزامه بمواصلة العمل حتى تطهير كافة المناطق من هذه التهديدات الصامتة.