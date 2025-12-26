الجمعة, 26-ديسمبر-2025 الساعة: 10:28 م - آخر تحديث: 10:12 م (12: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - نفذ فريق الطوارئ التابع للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، عملية إتلاف واسعة لكمية من مخلفات الحرب

إتلاف كمية من مخلفات الحرب بالجوف

إتلاف كمية من مخلفات الحرب بالجوف
نفذ فريق الطوارئ التابع للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، عملية إتلاف واسعة لكمية من مخلفات الحرب في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وجرت عملية الإتلاف التي نفذت تحت شعار "من أجل حياة أكثر أمانا"، وفق أدق الإجراءات والمعايير المعتمدة محليا ودوليا، وذلك لضمان السلامة الكاملة للسكان وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدخلات الميدانية لفرق الطوارئ، والتي تهدف بشكل أساسي إلى الحد من سقوط الضحايا، وتقليل الخسائر البشرية الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب، بالإضافة إلى تأمين حياة المدنيين في المنطقة وخلق بيئة آمنة تتيح للمواطنين التحرك دون خوف.

ويعمل المركز على إتلاف مخلفات الحرب بجهود ذاتية، رغم توقف الدعم الأممي منذ سنوات، حرصا منه على دعم سبل العيش للمواطنين وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وممارسة أنشطتهم اليومية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة.

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطهير المناطق الملوثة وإزالة مخاطر الألغام ومخلفات الحرب كالتزام إنساني.

وأشار إلى أن تلك التدخلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الأرواح.. مؤكدا التزامه بمواصلة العمل حتى تطهير كافة المناطق من هذه التهديدات الصامتة.








