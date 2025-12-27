السبت, 27-ديسمبر-2025 الساعة: 04:44 م - آخر تحديث: 04:42 م (42: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة وتظل الأجواء باردة، ورياحاً نشطة

طقس بارد وتحذير من البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة وتظل الأجواء باردة، ورياحاً نشطة على المناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل حدوث تحسن طفيف وتدريجي في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر، ومع ذلك تظل الأجواء باردة إجمالاً في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

وأشارت إلى رياح نشطة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها، إلى 26 عقدة.

ونبه المركز المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من برودة الأجواء.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








