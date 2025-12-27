السبت, 27-ديسمبر-2025 الساعة: 04:44 م - آخر تحديث: 04:42 م (42: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71622

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71622
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و266 شهيدا، و171 ألفا و219 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم، أنه مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية، 29 شهيدا (بينهم 4 شهداء جدد، و25 شهيدا انتشال)، و8 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 414 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1,142 مصابا، فيما جرى انتشال 679 جثمانا.

وأشارت الصحة إلى أنه تم إضافة 292 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 9 ديسمبر إلى 26 ديسمبر الجاري.








