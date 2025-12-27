السبت, 27-ديسمبر-2025 الساعة: 04:44 م - آخر تحديث: 04:42 م (42: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
عربي ودولي
العراق يتسلم 6 مروحيات

العراق يتسلم 6 مروحيات فرنسية

المؤتمرنت -
العراق يتسلم 6 مروحيات فرنسية
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، أن العراق سيستلم دفعة جديدة من طائرات"كاراكال" الفرنسية، وبطاريات دفاع جوي متوسطة المدى من كوريا الجنوبية مطلع العام المقبل.

وأعلن مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أن العراق سيستلم دفعة جديدة من الطائرات المتطورة قبل نهاية العام الجاري، ليكتمل بذلك وصول ست طائرات "كاراكال" الفرنسية، التي تمثل دعما مهما لقدرات القوات الأمنية في مهامها المختلفة، وفق تعبيره.

وأوضح الخفاجي في تصريح صحفي أن الوزارة تعمل أيضا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي، مشيرا إلى تعاون قائم مع كوريا الجنوبية في هذا المجال، حيث من المقرر أن تصل بطاريات دفاع جوي متوسطة المدى مطلع العام المقبل، ما سيشكل "إضافة قوية ومتميزة" لمنظومة الدفاع الجوي العراقي.

ووقعت وزارة الدفاع العراقية في 2024 عقدا مع شركة إيرباص لشراء مروحيات H225M كاراكال، في إطار خطة لتحديث أسطول طيران الجيش وتنويع مصادر التسليح بين الشرق والغرب.

وطائرات كاراكال مروحيات متعددة المهام (نقل تكتيكي، إسناد، بحث وإنقاذ، إنزال قوات خاصة)، وتعد إضافة نوعية لقدرة القوات العراقية على المناورة ودعم القوات البرية في مختلف البيئات العملياتية.*المصدر: RT








