السبت, 27-ديسمبر-2025 الساعة: 09:19 م - آخر تحديث: 09:06 م (06: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس الهيئة يحيى علي الراعي

البرلمان يحذّر من مخططات لتقسيم اليمن

المؤتمرنت -
البرلمان يحذّر من مخططات لتقسيم اليمن
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس الهيئة يحيى علي الراعي.

ووقفت الهيئة، أمام مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية والإقليمية وتطوراتها وما تتعرض له المناطق اليمنية المحتلة من عبث ونهب للثروات وقطع للسبيل وسطو على ممتلكات المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وتهديد لوحدة وسيادة اليمن.

وعبرت عن إدانتها واستنكارها ورفضها لتلك التصرفات والأعمال التخريبية التي تستهدف اليمن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره، داعية الأحرار والعقلاء من أبناء المحافظات اليمنية المحتلة إلى توحيد الصفوف لإفشال كافة المؤامرات والمخططات الرامية تقسيم اليمن والحفاظ على وحدته وسيادته واستقراره.

وحذّرت من مغبة التماهي مع تلك المخططات التخريبية التي تستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.

وفي الاجتماع رّحبت هيئة رئاسة مجلس النواب، بمصادقة المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالإجماع على القانون الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي الذي امتد لـ 132 عاماً.

وأكدت أن هذه الخطوة تُعبّر عن إرادة الشعب الجزائري لحماية الذاكرة الوطنية والدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الجزائري الشقيق، كما تعبر في ذات الوقت عن تطلعات أبناء الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الغزاة والمحتلين الجدّد، وتؤكد بأن الشعوب لا تنسى أبداً من يلحق بها الأذى أو يهدد وحدتها وأمنها واستقرارها.

ولفتت الهيئة إلى أن الاستعمار الفرنسي للجزائر ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الجزائري أسفرت عن استشهاد ملايين الجزائريين، داعية البرلمانات الإقليمية والدولية إلى تبني خطوات مماثلة، تحقيقاً للعدالة التاريخية وإنصافاً للشعوب المتضررة من الاستعمار وقوى الاحتلال في العالم.

وأعربت عن أسفها لانجرار بعض الأنظمة العربية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، محذرة من أبعاد ومخاطر ذلك على أمن المنطقة والسلم الدولي.

ونددت هيئة رئاسة مجلس النواب بالاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في جامع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في حي وادي الذهب بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وأكدت رفضها القاطع وإدانتها لجميع الأعمال الإرهابية وكافة أشكال التطرف والعنف أياً كانت دوافعه ومبرراته، معبرة عن تضامن اليمن مع أبناء الشعب السوري في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وتقدمت الهيئة بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب السوري وذوي الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، توجهت الهيئة بصادق العزاء وعظيم المواساة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي والشعب الليبي الشقيق وذوي ضحايا سقوط الطائرة الليبية، سائلة المولى جلّت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته ويمن على ذويهم بالصبر والسلوان.

وكانت الهيئة، ناقشت في اجتماعها، المواضيع المدرجة في جدول أعمالها المتصلة بمهام المجلس التشريعية والرقابية، ومنها المواضيع المتعلقة بأداء الأمانة العامة واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: جوجل باتنتس يظهر براءات اختراع يمنية
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: العراق يتسلم 6 مروحيات
علوم وتقنية: 7 عادات يومية لتحسين المزاج
فنون ومنوعات: طرد مُعلم من مدرسة لهذا السبب
عربي ودولي: 13 عملاً مقاوماً بالضفة في 24 ساعة
محافظات: صنعاء: توزيع بذور القمح على مزارعين
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71622
رياضة: يونايتد يتجاوز عقبة نيوكاسل بنجاح
عربي ودولي: مقتل وإصابة 955 جندياً أوكرانياً
رياضة: المغرب يخسر نقطتين أمام مالي
فنون ومنوعات: إنفصال أحمد حلمي ومنى زكي؟
علوم وتقنية: حرقة المعدة.. إنذار لحالة أخطر
مجتمع مدني: لماذا تفشل معظم القرارات الصحية؟
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70945
رياضة: مصر إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا
فنون ومنوعات: تدخل طبي عاجل للفنان محمود حميدة!
عربي ودولي: حماس تحذّر الاحتلال
اقتصاد: الذهب يرتفع والفضة تتجاوز الـ75 دولار
عربي ودولي: قصف إسرائيلي متواصل على غزة
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان
أخبار: استعدوا.. العاصفة تشتد!
عربي ودولي: أوكرانيا تقصف منشآت طاقة روسية
رياضة: الكاميرون تتجاوز الغابون بصعوبة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025