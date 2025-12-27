المؤتمرنت -

بعد موجة الصقيع.. هل من "عاصفة جديدة"؟

كشف فلكيان يمنيان عن تغيرات جوية مفاجئة في حالة الطقس باليمن خلال الساعات المقبلة.



وتَوقَّع الفلكي عدنان الشوافي "تحسن/ ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالأيام الماضية حتى نهاية ديسمبر 2025".



وأكد الشوافي "استمرار الأجواء الشتوية الباردة على المرتفعات والأحواض الجبلية"، مشدداً على أن "لا توقعات لوصول الحالة إلى حد الصقيع".



بدوره، حذّر الفلكي التهامي عيسى رامي، المزارعين من موجة برد جديدة تبدأ السبت المقبل، مؤكداً أن تأثيرها محدود على صنعاء، جنوب عمران، ذمار، ومتوقعاً انخفاض الحرارة إلى درجة تحت الصفر في تلك المناطق.



وأوضح أنه من المتوقع "أن تكون درجة الحرارة واحد في بعض المناطق من غرب الجوف وصعدة وشمال الضالع ورداع جنوب البيضاء، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين درجة إلى درجتين في بعض المناطق من حضرموت".