الأحد, 28-ديسمبر-2025 الساعة: 12:24 ص - آخر تحديث: 12:20 ص (20: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أُجريت 219 عملية جراحية خلال المخيم المجاني الـ70 لطب وجراحة العيون

إجراء 219 عملية في مخيم العيون بريمة

المؤتمرنت -
إجراء 219 عملية في مخيم العيون بريمة
أُجريت 219 عملية جراحية خلال المخيم المجاني الـ70 لطب وجراحة العيون، الذي نفذته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بمستشفى الميثاق المحوري بمديرية بلاد الطعام في محافظة ريمة.

وأفاد رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب بأن عمليات المخيم الذي مولّته الهيئة العامة للزكاة، توزعت ما بين 185 عملية مياه بيضاء و33 ظفرة ملتحمة وعملية واحدة إزالة جسم غريب.

وأشار إلى أن المخيم الذي استمر خمسة أيام، بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة، هدف إلى تخفيف معاناة المرضى من الأسر الفقيرة، حيث قدّم خدمات طبية لـ 926 حالة.

وبين الدكتور العطاب، أن المخيم يأتي في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي والإحسان للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، مشيداً بالدور الإنساني للهيئة العامة للزكاة ودعمها للمخيم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي
عربي ودولي: تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف النار
رياضة: التعادل يحسم قمة السنغال والكونغو
علوم وتقنية: جوجل باتنتس يظهر براءات اختراع يمنية
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: العراق يتسلم 6 مروحيات
علوم وتقنية: 7 عادات يومية لتحسين المزاج
فنون ومنوعات: طرد مُعلم من مدرسة لهذا السبب
عربي ودولي: 13 عملاً مقاوماً بالضفة في 24 ساعة
محافظات: صنعاء: توزيع بذور القمح على مزارعين
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71622
رياضة: يونايتد يتجاوز عقبة نيوكاسل بنجاح
عربي ودولي: مقتل وإصابة 955 جندياً أوكرانياً
رياضة: المغرب يخسر نقطتين أمام مالي
فنون ومنوعات: إنفصال أحمد حلمي ومنى زكي؟
أخبار: الصقيع يتراجع.. وهذا ما ينتظركم
علوم وتقنية: حرقة المعدة.. إنذار لحالة أخطر
مجتمع مدني: لماذا تفشل معظم القرارات الصحية؟
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70945
رياضة: مصر إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا
فنون ومنوعات: تدخل طبي عاجل للفنان محمود حميدة!
أخبار: إتلاف كمية من مخلفات الحرب بالجوف
عربي ودولي: حماس تحذّر الاحتلال
اقتصاد: الذهب يرتفع والفضة تتجاوز الـ75 دولار
عربي ودولي: قصف إسرائيلي متواصل على غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025