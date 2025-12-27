المؤتمرنت -

إجراء 219 عملية في مخيم العيون بريمة

أُجريت 219 عملية جراحية خلال المخيم المجاني الـ70 لطب وجراحة العيون، الذي نفذته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بمستشفى الميثاق المحوري بمديرية بلاد الطعام في محافظة ريمة.



وأفاد رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب بأن عمليات المخيم الذي مولّته الهيئة العامة للزكاة، توزعت ما بين 185 عملية مياه بيضاء و33 ظفرة ملتحمة وعملية واحدة إزالة جسم غريب.



وأشار إلى أن المخيم الذي استمر خمسة أيام، بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة، هدف إلى تخفيف معاناة المرضى من الأسر الفقيرة، حيث قدّم خدمات طبية لـ 926 حالة.



وبين الدكتور العطاب، أن المخيم يأتي في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي والإحسان للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، مشيداً بالدور الإنساني للهيئة العامة للزكاة ودعمها للمخيم.