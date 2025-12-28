الأحد, 28-ديسمبر-2025 الساعة: 08:13 م - آخر تحديث: 07:57 م (57: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 969 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025

غزة.. 418 شهيداً في 969 خرقاً إسرائيلياً

المؤتمرنت -
غزة.. 418 شهيداً في 969 خرقاً إسرائيلياً
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 969 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد 418 فلسطينياً وإصابة 1141 آخرين، إلى جانب 45 حالة اعتقال.

وأوضح الإعلامي الحكومي، في بيان، أن الخروق شملت 298 جريمة إطلاق نار مباشر على المدنيين، و54 توغلاً للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و455 حالة قصف واستهداف لمواطنين ومنازلهم.

وبحسب المكتب فقد نفذ الاحتلال 162 عملية نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات وهو ما يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق به.

وفي الجانب الإنساني، حذّر البيان من أن القطاع يواجه "الموت البطيء" نتيجة تنصل الاحتلال من التزاماته، حيث لم يدخل إلى القطاع سوى 19.764 شاحنة مساعدات من أصل 48 ألف شاحنة كان من المفترض إدخالها خلال 80 يوماً، بمتوسط 253 شاحنة يومياً فقط، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 42%.

وأشار الإعلامي الحكومي إلى دخول 425 شاحنة وقود فقط من أصل 4 آلاف شاحنة مقررة، بنسبة التزام تقارب 10%، ما أدى إلى شبه شلل في عمل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي.

وفي ملف الإيواء، أكد أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء فاقم الأزمة الإنسانية، خصوصاً مع المنخفضات الجوية وبداية فصل الشتاء، ما تسبب بانهيار 49 منزلاً ومبنى متضرراً سابقاً، واستشهاد 20 مواطناً، إضافة إلى وفاة طفلين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، وخروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، في ظل وجود أكثر من 1.5 مليون نازح بلا مأوى آمن.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية، وما نتج عنه من خسائر بشرية ومادية، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الراعية والوسطاء إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري للمساعدات والوقود ومواد الإيواء إلى قطاع غزة.

ويعيش القطاع حالياً على وقع منخفض جوي جديد تسبب في انهيار مئات الخيام، وسط تحذيرات من تعرض المزيد من المنازل للانهيار جراء عمليات القصف الإسرائيلية خلال حرب الإبادة لمختلف المناطق.








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025