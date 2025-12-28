المؤتمرنت -

نجل مسؤول يقتل والده وينتحر

هزت جريمة قتل محافظة ديالى شرق العراق بعدما أطلق نجل مسؤول عراقي الرصاص الحي بالخطأ على والده ما دفعه إلى إنهاء حياته بنفسه بعد معاناة نفسية من تعذيب الضمير.



وأكدت مصادر أمنية عراقية انتحار نجل مدير الموارد المائية الأسبق في المحافظة شنقا داخل منزل جده بعد نحو أسبوع من تسببه بمقتل والده إثر إطلاق نار قيل إنه وقع عن طريق الخطأ، وفقاً لـRT.



وأفادت المصادر بأن الشاب باقر هاشم زيني أقدم على إنهاء حياته بعد معاناته من حالة نفسية سيئة، عقب حادثة مقتل والده هاشم زيني التميمي المدير الأسبق للموارد المائية في قضاء المقدادية وهي الواقعة التي أثارت صدمة واسعة.



وبحسب التحقيقات الأولية فإن الابن كان يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة. وفي سياق متصل سجل العراق أربع حالات انتحار في يوم واحد في بغداد وديالى، ما أثار جدلا مجتمعيا واسعا.



وأكدت الجهات الأمنية في ديالى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثتين واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.