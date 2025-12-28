الأحد, 28-ديسمبر-2025 الساعة: 09:45 م - آخر تحديث: 09:45 م (45: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أطلق نجل مسؤول الرصاص الحي بالخطأ على والده ما دفعه إلى إنهاء حياته بنفسه

نجل مسؤول يقتل والده وينتحر

نجل مسؤول يقتل والده وينتحر
هزت جريمة قتل محافظة ديالى شرق العراق بعدما أطلق نجل مسؤول عراقي الرصاص الحي بالخطأ على والده ما دفعه إلى إنهاء حياته بنفسه بعد معاناة نفسية من تعذيب الضمير.

وأكدت مصادر أمنية عراقية انتحار نجل مدير الموارد المائية الأسبق في المحافظة شنقا داخل منزل جده بعد نحو أسبوع من تسببه بمقتل والده إثر إطلاق نار قيل إنه وقع عن طريق الخطأ، وفقاً لـRT.

وأفادت المصادر بأن الشاب باقر هاشم زيني أقدم على إنهاء حياته بعد معاناته من حالة نفسية سيئة، عقب حادثة مقتل والده هاشم زيني التميمي المدير الأسبق للموارد المائية في قضاء المقدادية وهي الواقعة التي أثارت صدمة واسعة.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن الابن كان يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة. وفي سياق متصل سجل العراق أربع حالات انتحار في يوم واحد في بغداد وديالى، ما أثار جدلا مجتمعيا واسعا.

وأكدت الجهات الأمنية في ديالى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثتين واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.








