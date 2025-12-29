الإثنين, 29-ديسمبر-2025 الساعة: 05:42 م - آخر تحديث: 04:46 م (46: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و266 شهيداً، و171 ألفاً و222 مصاباً

71266 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
71266 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و266 شهيداً، و171 ألفاً و222 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول شهيد و3 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 48 الماضية.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 414، إضافة إلى 1145 مصابا، كما تم انتشال 680 شهيدا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي الوقت نفسه، أبلغ التقرير عن وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى بفعل المنخفض الجوي الذي يتعرض له القطاع مايرفع عدد الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 17 حالة وفاة.








