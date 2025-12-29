المؤتمرنت -

القسام تعلن رسمياً استشهاد أبو عبيدة وعدد من قادتها

نعت كتائب القسام، عددا من قادتها البارزين الذين استشهدوا في قصف للاحتلال خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.



وفي بيان للناطق الجديد باسم القسام، مساء اليوم الاثنين، نعت الكتائب بعض قادتها الشهداء: محمد السنوار (أبو إبراهيم)، قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، ومحمد شبانة (أبو أنس)، قائد لواء رفح في كتائب القسام، والقائد الكبير حكم العيسى (أبو عمر)، ورائد سعد (أبو معاذ)، قائد ركن التصنيع في كتائب القسام، و"القائد الملثم" قائد إعلام القسام (أبو عبيدة) وكشفت عن اسمه الحقيقي حذيفة الكحلوت (أبو إبراهيم).