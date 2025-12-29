الإثنين, 29-ديسمبر-2025 الساعة: 08:46 م - آخر تحديث: 07:40 م (40: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - التقى وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية هاني المليحي، ونائب رئيس البعثة السويسرية آينور أبسيميتوفا

شيبان يلتقي ممثلي أطباء بلا حدود

المؤتمرنت -
شيبان يلتقي ممثلي أطباء بلا حدود
التقى وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية هاني المليحي، ونائب رئيس البعثة السويسرية آينور أبسيميتوفا والمنسق الطبي لأطباء بلا حدود الإسبانية الدكتور عبدالعزيز هارون.

جرى خلال اللقاء، مناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وسير عمل مشاريع منظمات أطباء بلاحدود المختلفة.

وأشاد الدكتور شيبان، بالدور الذي تضطلع به بعثات منظمات أطباء بلا حدود في دعم القطاع الصحي باليمن والذي تضرّر بشكل كبير جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمات بما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجه القطاع الصحي ويساعد في الحد من معاناة المرضى.

وأبدى وزير الصحة، استعداد الوزارة تذليل الصعوبات التي تواجه المنظمة مع الجهات ذات العلاقة للاضطلاع بمهامها الإنسانية والصحية على أكمل وجه.

فيما استعرض ممثلوا منظمات أطباء بلا حدود، الأنشطة والخدمات التي تقدّمها المنظمات في عدد من المحافظات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: مقتل 6 مسلحين و3 رجال شرطة بتركيا
رياضة: الجزائر إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا
مجتمع مدني: آلام الأسنان الشديدة تنذر بأزمة قلبية!
فنون ومنوعات: نجل مسؤول يقتل والده وينتحر
فنون ومنوعات: وفاة المخرج المصري عمر بيومي
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: تحذير رسمي لسكان هذه المناطق
عربي ودولي: الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من غزة
عربي ودولي: غزة.. 418 شهيداً في 969 خرقاً إسرائيلياً
علوم وتقنية: الكشف عن فوائد مُذهلة لعصير البرتقال
عربي ودولي: غرق مئات خيام النازحين في غزة
أخبار: النواب يُدّين اعتراف الكيان بأرض الصومال
عربي ودولي: تحذيرات من تفاقم معاناة أطفال غزة
عربي ودولي: حماس: الكارثة تتكرر وغزة تغرق مجددًا
اقتصاد: روسيا تمدد حظر تصدير البنزين
عربي ودولي: أوكرانيا تسقط 30 مسيّرة روسية
رياضة: نيجيريا تُسقط تونس في مباراة مُثيرة
رياضة: أرسنال يستعيد الصدارة من السيتي
فنون ومنوعات: طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي
محافظات: 219 عملية في مخيم العيون بريمة
عربي ودولي: تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف النار
رياضة: التعادل يحسم قمة السنغال والكونغو
أخبار: بعد الصقيع.. هل من "عاصفة جديدة"؟
علوم وتقنية: جوجل باتنتس يظهر براءات اختراع يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025