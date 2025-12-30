الثلاثاء, 30-ديسمبر-2025 الساعة: 04:39 م - آخر تحديث: 04:36 م (36: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبده عمر اليافعي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ محمد اليافعي

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة الشيخ محمد اليافعي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبده عمر اليافعي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الدين والوطن.

وأشاد لبوزة في البرقية التي بعثها إلى زكي محمد عبده عمر اليافعي وإخوانه، بمناقب الفقيد وسيرته المفعمة بالخير والصلاح وما تمتع به من سجايا وحسن تعامل وصفات طيبة خلال عمله وكيلاً لوزارة الأوقاف، ورئيساً لدائرة التوجيه والإرشاد بالمؤتمر الشعبي العام، وعضواً بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وخطيباً لجامع إبان سابقاً.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وآل اليافعي كافة بهذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








