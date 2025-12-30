المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ محمد اليافعي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبده عمر اليافعي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الدين والوطن.



وأشاد لبوزة في البرقية التي بعثها إلى زكي محمد عبده عمر اليافعي وإخوانه، بمناقب الفقيد وسيرته المفعمة بالخير والصلاح وما تمتع به من سجايا وحسن تعامل وصفات طيبة خلال عمله وكيلاً لوزارة الأوقاف، ورئيساً لدائرة التوجيه والإرشاد بالمؤتمر الشعبي العام، وعضواً بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وخطيباً لجامع إبان سابقاً.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وآل اليافعي كافة بهذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".