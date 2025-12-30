الثلاثاء, 30-ديسمبر-2025 الساعة: 06:12 م - آخر تحديث: 05:34 م (34: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
آن أوان تحرير العقول
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
الوحدة.. الحدث العظيم
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
الوحدة التي يخافونها..!!
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
جلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الشأن

المؤتمرنت -
جلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الشأن
عقد مجلس الأمن الدولي،مساء الاثنين، جلسة طارئة لبحث “التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين”، على خلفية إعلان "إسرائيل" الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، محمد خالد خياري.

ودعا خياري، خلال إحاطته، الحكومة الفيدرالية الصومالية و"صوماليلاند" إلى الانخراط في حوار سلمي وبنّاء، مذكّرا ببيان جيبوتي الصادر عام 2023 بشأن المحادثات بين الطرفين،حسب وكالة قدس برس.

وشدد على ضرورة الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو تعقيد الوضع القائم.

وأكد المسؤول الأممي أن مجلس الأمن شدد مرارا على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وهو ما جرى التأكيد عليه مجددا في قرار المجلس رقم 2809 الصادر الأسبوع الماضي.

وتطرق خياري إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إعلان ما يسمى "أرض الصومال" بشأن الاعتراف المتبادل بين الجانبين، مشيرا إلى أن جمهورية الصومال الفيدرالية رفضت هذا الاعتراف بشكل قاطع وواضح، واعتبرته هجوما متعمدا على سيادتها.

كما لفت إلى تأكيد الصومال أنها لن تسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية أو الدخول في ترتيبات قد تزج بالبلاد في صراعات بالوكالة، أو تنقل العداءات الإقليمية والدولية إلى المنطقة.








