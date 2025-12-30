الثلاثاء, 30-ديسمبر-2025 الساعة: 07:43 م - آخر تحديث: 07:38 م (38: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأهجري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسين الأهجري

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسين الأهجري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ حسين محمد الأهجري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد طارق حسين الأهجري وإخوانه، بمناقب الراحل الوطنية والتنظيمية، حيث كان أحد مؤسسي المؤتمر الألف في عام 1982م، وأحد قياداته الفاعلة في مختلف المراحل، إلى جانب اسهاماته في التنمية الإدارية من خلال عمله مستشار لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

ونوه بالجهود الكبيرة للفقيد الأهجري وأدواره المتميزة في مختلف البطولات والإنجازات الرياضية على المستويين المحلي والخارجي من خلال توليه مناصب قيادية في أهلي صنعاء وصولاً إلى رئاسة النادي، ثم رئاسة الاتحاد العام لكرة القدم.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل الأهجري كافة في أمانة العاصمة صنعاء بهذا المصاب، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،








