إتلاف 300 لغم مضاد للآليات بالحديدة

أتلف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اليوم، بمحافظة الحديدة، 300 لغم مضاد للآليات من مخلفات العدوان، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطهير المحافظة من هذه المخلفات الخطرة.



وأوضح مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة الحديدة العقيد يحيى صبر، أن عملية الإتلاف تأتي ضمن أنشطة المركز المختلفة من مسح وتطهير وفحص، وضمن الحملة المستمرة التي ينفذها لرفع وإزالة مخلفات العدوان في عدد من مناطق المحافظة، ومنها مديرية الحالي.



وأشار إلى أن مخلفات العدوان ما تزال تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، حيث تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين.



وأكد أن فرق المركز تواصل تنفيذ مهامها الإنسانية والوطنية رغم التحديات، بهدف الحد من المخاطر وحماية أرواح المواطنين، وتأمين المناطق السكنية والزراعية، بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة العامة.



ودعا صبر المواطنين إلى التعاون مع فرق المركز، والإبلاغ عن أي مخلفات أو أجسام مشبوهة، وعدم الاقتراب منها حفاظا على سلامتهم.