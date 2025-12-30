الثلاثاء, 30-ديسمبر-2025 الساعة: 09:15 م - آخر تحديث: 09:09 م (09: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أتلف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اليوم، بمحافظة الحديدة، 300 لغم مضاد للآليات

إتلاف 300 لغم مضاد للآليات بالحديدة

المؤتمرنت -
إتلاف 300 لغم مضاد للآليات بالحديدة
أتلف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اليوم، بمحافظة الحديدة، 300 لغم مضاد للآليات من مخلفات العدوان، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطهير المحافظة من هذه المخلفات الخطرة.

وأوضح مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة الحديدة العقيد يحيى صبر، أن عملية الإتلاف تأتي ضمن أنشطة المركز المختلفة من مسح وتطهير وفحص، وضمن الحملة المستمرة التي ينفذها لرفع وإزالة مخلفات العدوان في عدد من مناطق المحافظة، ومنها مديرية الحالي.

وأشار إلى أن مخلفات العدوان ما تزال تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، حيث تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين.

وأكد أن فرق المركز تواصل تنفيذ مهامها الإنسانية والوطنية رغم التحديات، بهدف الحد من المخاطر وحماية أرواح المواطنين، وتأمين المناطق السكنية والزراعية، بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة العامة.

ودعا صبر المواطنين إلى التعاون مع فرق المركز، والإبلاغ عن أي مخلفات أو أجسام مشبوهة، وعدم الاقتراب منها حفاظا على سلامتهم.








