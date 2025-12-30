الثلاثاء, 30-ديسمبر-2025 الساعة: 09:15 م - آخر تحديث: 09:09 م (09: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، من أنّ مرضى السرطان في القطاع يواجهون "حُكماً بالإعدام البطيء" في ظل عجز حادّ في الأدوية وحرمان واسع للخدمات التشخيصية

الإعدام البطيء يهدّد مرضى السرطان بغزة

المؤتمرنت -
الإعدام البطيء يهدّد مرضى السرطان بغزة
حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، من أنّ مرضى السرطان في القطاع يواجهون "حُكماً بالإعدام البطيء" في ظل عجز حادّ في الأدوية وحرمان واسع للخدمات التشخيصية.

وقال المدير الطبي لـ"مركز غزة للسرطان" التابع للوزارة، محمد أبو ندى في بيان: "مرضى السرطان يواجهون حُكماً بالإعدام البطيء، ما يُنذر بكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة ستكون لها تبعات خطيرة لا يمكن تداركها".

وأكد أبو ندى وجود حالة من "العجز الكبير في قائمة أدوية الأورام، فضلاً عن حرمان المرضى الخدمات التشخيصية"، مشيراً إلى أنّ "استمرار إغلاق المعابر أمام خروجهم للعلاج بالخارج هو استكمال لمثلث الموت الذي يداهم حياتهم في أي لحظة".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان خروج آمن وسريع لمرضى السرطان من قطاع غزة للعلاج بالخارج، معتبراً ذلك "السبيل الوحيد لإنقاذ حياتهم".

حرمان 1000 مريض
ونبّهت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنّ نسبة العجز في قائمة الأورام بلغت 70%، ما يؤدي إلى حرمان 1000 مريض من تلقّي الخدمة، في حين أن عدداً من المرضى توفوا نتيجة عدم استكمال البروتوكولات العلاجية،

وأكدت الوزارة في تصريحات صحفية، أن 62% من أدوية الرعاية الأولية غير متوفرة، وما يتوفر لا يلبّي الاحتياج الحقيقي للمرضى البالغ عددهم نحو 288 ألف مريض، ما يعني أنّهم عرضة لحدوث انتكاسات صحية خطيرة والإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وهي حالات لا تتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية، ما يعني تعرّض هؤلاء المرضى للموت المحقّق.

وفي وقتٍ سابق، حذّر المدير العام لوزارة الصحة في غزّة، منير البرش، من أنّ القطاع يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في انتشار الفيروسات، في ظلّ انعدام الأدوية اللازمة للعلاج، ما يزيد من خطورة الوضع الصحي.

يُشار إلى أنّ منظمة الصحة العالمية بيّنت أنّ نحو 16,500 مريض، من بينهم 4,000 طفل، ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي من غزّة، محذّرةً من أنّ أيّ تأخير يهدد حياة المرضى.








