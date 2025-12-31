المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71269

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و269 شهيداً، و171 ألفاً و232 مصاباً.



وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول 3 شهداء 2 منهم انتشال و10 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 48 الماضية.



وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 415، إضافة إلى 1152 مصابا، كما تم انتشال 682 شهيدا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وفي الوقت نفسه، أبلغ التقرير عن وفاة شاب وطفلة نتيجة انهيار مبنى بفعل المنخفض الجوي الذي يتعرض له القطاع ما يرفع عدد الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات بسبب المنخفض الجوي إلى 19 حالة وفاة.