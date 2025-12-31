الأربعاء, 31-ديسمبر-2025 الساعة: 06:32 م - آخر تحديث: 06:20 م (20: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
أطلق الفلكي اليمني عدنان الشوافي تحذيراً شديداً للمواطنين من عاصفة ثلجية شديدة ستضرب اليمن خلال الساعات القادمة

الشوافي يحذّر من عاصفة ثلجية شديدة بداية 2026

المؤتمرنت -
الشوافي يحذّر من عاصفة ثلجية شديدة بداية 2026
أطلق الفلكي اليمني عدنان الشوافي تحذيراً شديداً للمواطنين من عاصفة ثلجية شديدة ستضرب اليمن خلال الساعات القادمة.

وتوقع الفلكي الشوافي إنخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام القادمة.

ونبه الشوافي من تأثر اليمن بموجتي صقيع متتالية خلال الثلث الأول من يناير 2026، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.

وكان الفلكي اليمني قد أوضح في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى خلال شهر يناير أدنى من المعدل المعتاد في المرتفعات والهضاب والصحاري الداخلية.








