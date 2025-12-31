المؤتمرنت -

الاحتلال يواصل حملاته في الضفة والقدس

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من عملياتها العسكرية والأمنية في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر اقتحامات متزامنة، واعتقالات بحق أسرى محررين، وأعمال هدم واسعة للمنازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم، في سياق سياسة وصفت بأنها ممنهجة وتستهدف الوجود الفلسطيني.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال شنت سلسلة اعتقالات بحق أسرى محررين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت أسيرا محررا من بلدة ترمسعيا شمال رام الله بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وأسيرا آخر من بلدة برقة شمال غرب نابلس عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزله.



وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث داهمت طواقم بلدية الاحتلال، بمرافقة قوات عسكرية، حي عين اللوزة، وحررت مخالفات وفرضت غرامات مالية على عدد من أصحاب المحال التجارية، في إطار سياسة التضييق والاستهداف الممنهج للتجار المقدسيين.



وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع بين منازل المواطنين، دون تسجيل إصابات.



وفي تصعيد خطير، شرعت جرافات الاحتلال بأعمال هدم واسعة لمنازل المواطنين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث بدأت الجرافات عمليات الهدم في حارة المسلخ، ضمن مخطط يقضي بهدم 25 مبنى سكنيا تضم أكثر من 100 منزل، كان سكانها قد هجروا قسرا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على المخيم، الذي أعلن عنه في 14 من الشهر الجاري.



وأكد عبد الله كميل محافظ طولكرم أن تنفيذ قرار الهدم يأتي في إطار استمرار جريمة العدوان بحق أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، مشيرا إلى أن هذا التصعيد يستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات، ويشكل عقابا جماعيا للمدنيين، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.



وأضاف كميل أن عمليات الهدم تتبع سياسة ممنهجة أدت إلى النزوح القسري لسكان المخيمين، وتحويلهما إلى كومة من الدمار، مع استمرار الاستهداف للبنية التحتية والمنازل وما يرافقه من معاناة إنسانية متفاقمة، مجددا دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي جميع الأراضي الفلسطينية.