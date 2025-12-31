الأربعاء, 31-ديسمبر-2025 الساعة: 08:05 م - آخر تحديث: 08:04 م (04: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من عملياتها العسكرية والأمنية في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر اقتحامات متزامنة، واعتقالات

الاحتلال يواصل حملاته في الضفة والقدس

المؤتمرنت -
الاحتلال يواصل حملاته في الضفة والقدس
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من عملياتها العسكرية والأمنية في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر اقتحامات متزامنة، واعتقالات بحق أسرى محررين، وأعمال هدم واسعة للمنازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم، في سياق سياسة وصفت بأنها ممنهجة وتستهدف الوجود الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال شنت سلسلة اعتقالات بحق أسرى محررين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت أسيرا محررا من بلدة ترمسعيا شمال رام الله بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وأسيرا آخر من بلدة برقة شمال غرب نابلس عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزله.

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث داهمت طواقم بلدية الاحتلال، بمرافقة قوات عسكرية، حي عين اللوزة، وحررت مخالفات وفرضت غرامات مالية على عدد من أصحاب المحال التجارية، في إطار سياسة التضييق والاستهداف الممنهج للتجار المقدسيين.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع بين منازل المواطنين، دون تسجيل إصابات.

وفي تصعيد خطير، شرعت جرافات الاحتلال بأعمال هدم واسعة لمنازل المواطنين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث بدأت الجرافات عمليات الهدم في حارة المسلخ، ضمن مخطط يقضي بهدم 25 مبنى سكنيا تضم أكثر من 100 منزل، كان سكانها قد هجروا قسرا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على المخيم، الذي أعلن عنه في 14 من الشهر الجاري.

وأكد عبد الله كميل محافظ طولكرم أن تنفيذ قرار الهدم يأتي في إطار استمرار جريمة العدوان بحق أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، مشيرا إلى أن هذا التصعيد يستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات، ويشكل عقابا جماعيا للمدنيين، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وأضاف كميل أن عمليات الهدم تتبع سياسة ممنهجة أدت إلى النزوح القسري لسكان المخيمين، وتحويلهما إلى كومة من الدمار، مع استمرار الاستهداف للبنية التحتية والمنازل وما يرافقه من معاناة إنسانية متفاقمة، مجددا دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي جميع الأراضي الفلسطينية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب.. أقوى لمعان منذ نصف قرن
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
علوم وتقنية: خبير دولي يُحذر من زلزال كبير قادم
علوم وتقنية: 5 تمارين ذهنية لتنشيط الدماغ
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: 700 عمل مُقاوم بالضفة والقدس في عام
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71269
عربي ودولي: 21 جندياً إسرائيلياً انتحروا في 2025
علوم وتقنية: عادة بسيطة قد تنشط عقلك.. ما هي؟
مجتمع مدني: ما هو العدو الخفي للأمراض المزمنة؟
عربي ودولي: 10 دول تحذّر من وضع كارثي في غزة
رياضة: تونس ترافق نيجيريا إلى ثمن نهائي الكان
فنون ومنوعات: حقيقة زواج نيللي كريم وشريف سلامة
عربي ودولي: الإعدام البطيء يهدّد مرضى السرطان بغزة
أخبار: عودة 30 صياداً بعد احتجازهم في إريتريا
اقتصاد: انتعاش الذهب وتعافي الفضة
قضايا وآراء: في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
عربي ودولي: جلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الشأن
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ محمد اليافعي
عربي ودولي: إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة
فنون ومنوعات: من الأعلى أجراً.. محمد إمام يحسم الجدل
علوم وتقنية: أطعمة مفيدة لكنها خطيرة!
مجتمع مدني: البرد يشكل خطراً قاتلاً على القلب!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025