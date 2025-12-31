الأربعاء, 31-ديسمبر-2025 الساعة: 09:35 م - آخر تحديث: 09:27 م (27: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 275 صحفيًّا، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر

275 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
275 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 275 صحفيًّا، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، أن عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين ارتفع خلال العام الجاري إلى 56 صحفيًا ضمن 275 شهيدًا منذ بدء حملة الإبادة الجماعية التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن مصير ثلاثة صحفيين لا يزال مجهولًا حتى الآن، فيما أصيب أكثر من 420 صحفيًا بجراح متفاوتة خلال أداء مهامهم، مشيرا إلى تعرض 50 صحفيا للاعتقال والتعذيب، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأوضح المكتب، أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، مؤكّدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإسكات صوت الحقيقة عبر القتل والترويع والاعتقال، في انتهاك جسيم للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.








