المؤتمر نت - أعلنت وزارة التربية الفلسطينية أن أكثر من 7488 طالباً استُشهدوا و10557 أصيبوا بجروح، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية في 2025

7488 طالباً فلسطينياً استُشهدوا خلال 2025

أعلنت وزارة التربية الفلسطينية أن أكثر من 7488 طالباً استُشهدوا و10557 أصيبوا بجروح، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية في 2025.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، أن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري وصل إلى أكثر من 7448، والذين أصيبوا إلى 10130، فيما استُشهد في الضفة 38 طالباً وأصيب 327 آخرون، إضافة إلى اعتقال 324".

وأشارت إلى أن "415 معلماً وإدارياً استُشهدوا وأصيب 912 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 48 في الضفة".

ولفتت إلى أن "الاحتلال استهدف، خلال 2025، جامعات بيرزيت والقدس والخليل وبوليتكنك فلسطين، كما استهدف عدداً من مدارس التحدي منها: مدرسة شلال العوجا، وخلة عميرة، وبدو الكعابنة، وخلة الضبع، ويانون".

وذكرت الوزارة أن الاحتلال دمر، خلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، 172 مدرسة حكومية بشكل كامل، إضافةً إلى 63 مبنى تابعاً للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي.

أما في الضفة، فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، وفقاً للبيان، فيما تعرّضت 8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب، وفق الوزارة.








قضايا وآراء: في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
