الأربعاء, 31-ديسمبر-2025 الساعة: 11:05 م - آخر تحديث: 10:55 م (55: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى عن تصعيد غير مسبوق نفذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2025 في سياسة الاعتقالات والتنكيل بحق الفلسطينيين

7500 حالة اعتقال بالضفة خلال 2025

المؤتمرنت -
7500 حالة اعتقال بالضفة خلال 2025
كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى عن تصعيد غير مسبوق نفذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2025 في سياسة الاعتقالات والتنكيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حيث وثق المركز أكثر من 7500 حالة اعتقال، من بينها نحو 600 حالة بحق قاصرين.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إرباك المنظومة الاجتماعية الفلسطينية وتقويض أي حراك مقاوم، مؤكدا أن الأرقام المعلنة لا تشمل آلاف المواطنين الذين جرى توقيفهم خلال حملات الاعتقال الجماعية والتحقيق الميداني خارج إطار القانون، قبل الإفراج عنهم بعد التعرض للاعتداء والتنكيل، وغالبيتهم من الأسرى المحررين.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال كأداة للعقاب الجماعي وتعطيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في إطار سياسة انتقامية قائمة على الردع والتخويف بالقوة، في انتهاك صريح للقانون الدولي الذي يقيد الاعتقال بشروط صارمة وتهم واضحة.

وبين المركز أن الاعتقالات طالت جميع فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال، حيث سجلت 600 حالة اعتقال بين القاصرين، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، مشيرا إلى استشهاد طفل فلسطيني أسير من بلدة سلواد شرق رام الله، نتيجة سياسة التجويع الممنهجة داخل السجون، كما طالت الاعتقالات أكثر من 200 امرأة، غالبيتهن بذريعة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: هل تُعاني من "الإجهاد الرقمي"؟
رياضة: الجزائر بالعلامة الكاملة في أمم أفريقيا
فنون ومنوعات: الصاوي: تعلمت من الكلاب معنى الرحمة
رياضة: ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
عربي ودولي: الاحتلال يواصل حملاته في الضفة والقدس
اقتصاد: الذهب.. أقوى لمعان منذ نصف قرن
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
علوم وتقنية: خبير دولي يُحذر من زلزال كبير قادم
علوم وتقنية: 5 تمارين ذهنية لتنشيط الدماغ
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: 700 عمل مُقاوم بالضفة والقدس في عام
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71269
أخبار: الأجواء الباردة مُستمرة وتحذير للمزارعين
عربي ودولي: 21 جندياً إسرائيلياً انتحروا في 2025
علوم وتقنية: عادة بسيطة قد تنشط عقلك.. ما هي؟
مجتمع مدني: ما هو العدو الخفي للأمراض المزمنة؟
عربي ودولي: 10 دول تحذّر من وضع كارثي في غزة
رياضة: تونس ترافق نيجيريا إلى ثمن نهائي الكان
فنون ومنوعات: حقيقة زواج نيللي كريم وشريف سلامة
عربي ودولي: الإعدام البطيء يهدّد مرضى السرطان بغزة
أخبار: إتلاف 300 لغم مضاد للآليات بالحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأهجري
أخبار: عودة 30 صياداً بعد احتجازهم في إريتريا
اقتصاد: انتعاش الذهب وتعافي الفضة
قضايا وآراء: في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025