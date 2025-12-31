المؤتمرنت -

7500 حالة اعتقال بالضفة خلال 2025

كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى عن تصعيد غير مسبوق نفذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2025 في سياسة الاعتقالات والتنكيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حيث وثق المركز أكثر من 7500 حالة اعتقال، من بينها نحو 600 حالة بحق قاصرين.



وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إرباك المنظومة الاجتماعية الفلسطينية وتقويض أي حراك مقاوم، مؤكدا أن الأرقام المعلنة لا تشمل آلاف المواطنين الذين جرى توقيفهم خلال حملات الاعتقال الجماعية والتحقيق الميداني خارج إطار القانون، قبل الإفراج عنهم بعد التعرض للاعتداء والتنكيل، وغالبيتهم من الأسرى المحررين.



وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال كأداة للعقاب الجماعي وتعطيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في إطار سياسة انتقامية قائمة على الردع والتخويف بالقوة، في انتهاك صريح للقانون الدولي الذي يقيد الاعتقال بشروط صارمة وتهم واضحة.



وبين المركز أن الاعتقالات طالت جميع فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال، حيث سجلت 600 حالة اعتقال بين القاصرين، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، مشيرا إلى استشهاد طفل فلسطيني أسير من بلدة سلواد شرق رام الله، نتيجة سياسة التجويع الممنهجة داخل السجون، كما طالت الاعتقالات أكثر من 200 امرأة، غالبيتهن بذريعة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي.