"أونروا”: الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما تزال بالغة الصعوبة، في ظل استمرار تدمير المنازل وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية.



وأوضحت الوكالة، في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،أن إمداداتها لا تزال محظورة بالكامل، فيما يواصل مئات الآلاف من السكان معاناتهم جراء التهجير القسري، وسط ظروف إنسانية قاسية.



وشددت على أنها تواصل، رغم كل التحديات، العمل على دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم ما أمكن من خدمات إنسانية وإغاثية.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخاصة المساعدات المقدمة من الأونروا.