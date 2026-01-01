الخميس, 01-يناير-2026 الساعة: 05:15 م - آخر تحديث: 05:15 م (15: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - "أونروا”: الأوضاع الإنسانية بغزة صعبة

"أونروا”: الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة

المؤتمرنت -
"أونروا”: الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما تزال بالغة الصعوبة، في ظل استمرار تدمير المنازل وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الوكالة، في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،أن إمداداتها لا تزال محظورة بالكامل، فيما يواصل مئات الآلاف من السكان معاناتهم جراء التهجير القسري، وسط ظروف إنسانية قاسية.

وشددت على أنها تواصل، رغم كل التحديات، العمل على دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم ما أمكن من خدمات إنسانية وإغاثية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخاصة المساعدات المقدمة من الأونروا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: روسيا تسقط 168 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: تفجير انتحاري في حلب
اقتصاد: الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض سنوي
مجتمع مدني: هل تُعاني من "الإجهاد الرقمي"؟
عربي ودولي: 7488 طالباً فلسطينياً استُشهدوا في 2025
رياضة: الجزائر بالعلامة الكاملة في أمم أفريقيا
عربي ودولي: 275 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: 29 ألف شهيد ومفقود بغزة خلال 2025
فنون ومنوعات: الصاوي: تعلمت من الكلاب معنى الرحمة
رياضة: ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
عربي ودولي: الاحتلال يواصل حملاته في الضفة والقدس
اقتصاد: الذهب.. أقوى لمعان منذ نصف قرن
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
علوم وتقنية: خبير دولي يُحذر من زلزال كبير قادم
علوم وتقنية: 5 تمارين ذهنية لتنشيط الدماغ
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: 700 عمل مُقاوم بالضفة والقدس في عام
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71269
أخبار: الأجواء الباردة مُستمرة وتحذير للمزارعين
عربي ودولي: 21 جندياً إسرائيلياً انتحروا في 2025
علوم وتقنية: عادة بسيطة قد تنشط عقلك.. ما هي؟
مجتمع مدني: ما هو العدو الخفي للأمراض المزمنة؟
عربي ودولي: 10 دول تحذّر من وضع كارثي في غزة
رياضة: تونس ترافق نيجيريا إلى ثمن نهائي الكان
فنون ومنوعات: حقيقة زواج نيللي كريم وشريف سلامة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026