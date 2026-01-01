الخميس, 01-يناير-2026 الساعة: 05:16 م - آخر تحديث: 05:15 م (15: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - دُشنت بمحافظة صنعاء اليوم، حملة النظافة الشاملة 1/1 على مستوى شوارع وأحياء وحارات مركز المحافظة ومديريات الطوق

تدشين حملة نظافة شاملة في صنعاء

المؤتمرنت -
تدشين حملة نظافة شاملة في صنعاء
دُشنت بمحافظة صنعاء اليوم، حملة النظافة الشاملة 1/1 على مستوى شوارع وأحياء وحارات مركز المحافظة ومديريات الطوق.

تهدف الحملة، التي يُنفذها صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، إلى رفع المخلفات من أحياء وشوارع المحافظة ومراكز المديريات والمدن الثانوية بمشاركة مكاتب النظافة في المديريات والفرق الميدانية والتوعية.

وفي التدشين، بمديرية صنعاء الجديدة، أكد وكيلا المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي والشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، أهمية الحملة التي تتزامن مع إحياء ذكرى عيد جمعة رجب - ذكرى دخول اليمنيين الإسلام، لافتين أهمية تعزيز الوعي لدى أبناء المجتمع بأهمية الحفاظ على النظافة باعتبارها سلوك إيماني حث الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عليها.

وأشادا بجهود قيادة صندوق النظافة والعاملين في الصندوق، وتفاعلهم في إنجاح الحملة ، داعيان أبناء المجتمع إلى التعاون والمشاركة في هذه الحملة لإيجاد بيئة نظيفة خالية من الأمراض.

فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالمحافظة، المهندس سامي الترابي، أنه تم تسخير معدات الصندوق وعمال النظافة والطواقم الفنية والإدارية لتنفيذ الحملة التي ستستمر حتى تحقيق أهدافها، منوهًا بدعم قيادة المحافظة لأنشطة الصندوق بما يخدم المجتمع، وجهود المشاركين في الحملة.

ودعا إلى توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لإنجاح الحملة، ونشر الوعي بأهمية النظافة كسلوك ديني ومجتمعي وحضاري، من خلال استمرار المشاركة المجتمعية في حملات النظافة ورفع مستوى الوعي البيئي في أوساط المجتمع تجسيدًا للهوية الإيمانية.

كما دشن وكيل المحافظة فارس الكهالي والمدير التنفيذي للصندوق المهندس سامي الترابي ومدير مديرية همدان فهد عطية، حملة النظافة اليوم في مديريات همدان وسنحان وبني بهلول وبني حشيش.

وخلال التدشين ثمن عطية ومديرو فروع الصندوق في المديريات، إهتمام قيادة السلطة المحلية بالنظافة وحرص صندوق النظافة على إستمرار المظهر الجمالي للمحافظة، مؤكدين المضي في عملية النظافة والتحسين حتى تصبح سلوكًا واقعًا وعمليًا لدى كل أفراد المجتمع.

وفي مديرية بني مطر دشن وكيل المحافظة عبد المغني داوود ومدير المديرية يحيى القنوص حملة النظافة والتوعية، مؤكدين على أهمية الحملة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة، داعيان إلى الاهتمام بنظافة المنزل والحي وعدم رمي المخلفات في الشوارع والأماكن العامة.

من جانبه أوضح مدير الإعلام والتوعية في الصندوق صادق الجاملي أن حملة التوعية التي ترافق حملة النظافة الشاملة تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية النظافة في المنزل وخارجه، من خلال توزيع البرشورات والملصقات التوعوية و الإذاعات المتنقلة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: روسيا تسقط 168 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: تفجير انتحاري في حلب
اقتصاد: الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض سنوي
مجتمع مدني: هل تُعاني من "الإجهاد الرقمي"؟
عربي ودولي: 7488 طالباً فلسطينياً استُشهدوا في 2025
رياضة: الجزائر بالعلامة الكاملة في أمم أفريقيا
عربي ودولي: 275 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: 29 ألف شهيد ومفقود بغزة خلال 2025
فنون ومنوعات: الصاوي: تعلمت من الكلاب معنى الرحمة
رياضة: ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
عربي ودولي: الاحتلال يواصل حملاته في الضفة والقدس
اقتصاد: الذهب.. أقوى لمعان منذ نصف قرن
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
علوم وتقنية: خبير دولي يُحذر من زلزال كبير قادم
علوم وتقنية: 5 تمارين ذهنية لتنشيط الدماغ
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: 700 عمل مُقاوم بالضفة والقدس في عام
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71269
أخبار: الأجواء الباردة مُستمرة وتحذير للمزارعين
عربي ودولي: 21 جندياً إسرائيلياً انتحروا في 2025
علوم وتقنية: عادة بسيطة قد تنشط عقلك.. ما هي؟
مجتمع مدني: ما هو العدو الخفي للأمراض المزمنة؟
عربي ودولي: 10 دول تحذّر من وضع كارثي في غزة
رياضة: تونس ترافق نيجيريا إلى ثمن نهائي الكان
فنون ومنوعات: حقيقة زواج نيللي كريم وشريف سلامة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026