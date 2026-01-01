المؤتمرنت -

71271 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم، إلى 71,271 شهيدا، و171,23 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وقالت مصادر طبية، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيدين، أحدهما استشهد حديثا، والآخر جرى انتشاله، إضافة إلى إصابة واحدة.



ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وأضافت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار الذي بدأ في شهر أكتوبر العام الماضي، ارتفع إلى 416، وإجمالي الإصابات إلى 1,153، فيما جرى انتشال 683 جثمانا.