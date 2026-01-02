الجمعة, 02-يناير-2026 الساعة: 07:12 م - آخر تحديث: 06:44 م (44: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أُقيمت في العاصمة صنعاء والمحافظات عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح الشهداء القادة من كتائب القسام

اليمنيون يؤدون صلاة الغائب على قادة القسام الشهداء

المؤتمرنت -
اليمنيون يؤدون صلاة الغائب على قادة القسام الشهداء
أُقيمت في العاصمة صنعاء والمحافظات عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح الشهداء القادة من كتائب القسام.

وشهدت المساجد في العاصمة والمحافظات حضورًا واسعًا لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء القادة، والذي جسد المكانة التي يحتلها الشهداء، والفخر والاعتزاز بتضحياتهم وما سطروه من ملاحم بطولية في مواجهة أعداء الأمة.

وكانت لجنة نصرة الأقصى، دعت جماهير الشعب اليمني، إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء القادة من كتائب القسام محمد السنوار، محمد شبانة، حكم العيسى، رائد سعد، وحذيفة الكحلوت "أبو عبيدة"، استجابة لدعوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".








