الجمعة, 02-يناير-2026 الساعة: 11:47 م - آخر تحديث: 11:36 م (36: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي اليوم، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في محافظة حضرموت المحتلة

سلسلة غارات على حضرموت

المؤتمرنت -
سلسلة غارات على حضرموت
شن طيران العدوان السعودي اليوم، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في محافظة حضرموت المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدوان السعودي شن سبع غارات على ما يسمى بـ"معسكر اللواء 37"، الخاضع للاحتلال الإماراتي وأدواته في منطقة الخَشْعَة بوادي حضرموت.. مبينة أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات داخل المعسكر، في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

وأشارت إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف بعدة غارات مطار سيئون، والمنطقة العسكرية الأولى التي سيطر عليها مرتزقة الاحتلال الإماراتي مؤخراً، كما عاود استهداف مديرية القطن بغارة.

وأكدت المصادر إلى أن هذه الغارات تأتي في ظل مخاوف من توسع دائرة المواجهات وتحول وادي حضرموت إلى ساحة صراع مفتوحة بين قوى العدوان وأدواتهما.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تلوث الهواء يسرّع ترقق دماغ المراهقين!
عربي ودولي: كوريا تمدد احتجاز الرئيس السابق
اقتصاد: النفط يبدأ 2026 على ارتفاع
فنون ومنوعات: أحمد السقا يعلن اعتزاله مواقع التواصل
رياضة: أرسنال في مهمة الثأر والسيتي يتربص
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع بداية 2026
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
عربي ودولي: 82 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس
فنون ومنوعات: وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضباً
رياضة: ليدز يوقف سلسلة انتصارات ليفربول
عربي ودولي: حصيلة 5 سنوات دامية في القدس
عربي ودولي: 71271 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
مجتمع مدني: مستشفى الحثرة بيريم يكرم موظفيه
أخبار: انطلاق حملة لدعم مرضى السرطان
اقتصاد: بلغاريا تتخلى عن الليف وتعتمد اليورو
علوم وتقنية: "كسوف كلي" يمر بـ9 دول بهذا الموعد
أخبار: تدشين حملة نظافة شاملة في صنعاء
عربي ودولي: أونروا: الأوضاع الإنسانية بغزة صعبة
عربي ودولي: روسيا تسقط 168 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: تفجير انتحاري في حلب
اقتصاد: الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض سنوي
مجتمع مدني: هل تُعاني من "الإجهاد الرقمي"؟
عربي ودولي: 7500 حالة اعتقال بالضفة خلال 2025
عربي ودولي: 7488 طالباً فلسطينياً استُشهدوا بـ2025
رياضة: الجزائر بالعلامة الكاملة في أمم أفريقيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026