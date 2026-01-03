السبت, 03-يناير-2026 الساعة: 03:02 م - آخر تحديث: 02:55 م (55: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
المؤتمر نت - أنذر المركز المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية

أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات

أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، باستمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات إب وأجزاء من محافظة الجوف مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

بينما قد تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في مرتفعات لحج والضالع وأبين وهضاب وصحارى مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة.

وحسب المركز من المتوقع أجواء باردة في أجزاء من مرتفعات حجة والمحويت وريمة وتعز.

وأنذر المركز المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة وشديدة البرودة.

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة خلال الليل وساعات الصباح.

كما أنذر المسافرين إلى المناطق شديدة البرودة المذكورة من صدمات البرد.








