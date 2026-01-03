المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71384

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و384 شهيدا، و171 ألفا و251 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول 3 شهداء، اثنان منهم ممن تم انتشالهم و10 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات الـ48 الماضية.



وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 418، إضافة إلى 1171 مصابا، كما تم انتشال 684 شهيدا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



ونوهت إلى إضافة 110 شهداء إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء.