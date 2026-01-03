السبت, 03-يناير-2026 الساعة: 09:09 م - آخر تحديث: 09:06 م (06: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
عربي ودولي
المؤتمر نت - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين وهو على متن سفينة أمريكية

مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين

المؤتمرنت -
مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين وهو على متن سفينة أمريكية بعد اعتقاله وزوجته في عملية عسكرية.

وأرفق ترامب المنشور عبر منصته تروث سوشال بتعليق جاء فيه: "نيكولاس مادورو على متن يو أس أس إيوا جيما". ووضع الرئيس الفنزويلي ما بدا أنها سماعات عازلة للصوت، وارتدى بدلة رياضية رصاصية اللون.

هذا وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى "إدارة" فنزويلا إلى حين انتقال "آمن" للسلطة..

وأفادت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين وناشطين، أن القوات الأمريكية اعتقلت الرئيس مادورو وزوجته من داخل منزله في مجمع "فورت تيونا" العسكري في كاراكاس.

واتهمت الولايات المتحدة مادورو بإدارة "دولة مخدرات" وتزوير الانتخابات. فيما اتهم الزعيم الفنزويلي، واشنطن بالسعي للسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية، وهي الأكبر في العالم.








