الأحد, 04-يناير-2026 الساعة: 08:03 م - آخر تحديث: 07:49 م (49: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حالتا كسوف للشمس في 2026

حالتا كسوف للشمس في 2026.. إليكم الوقت المُحدد

المؤتمرنت -
حالتا كسوف للشمس في 2026.. إليكم الوقت المُحدد
يحدث كسوف الشمس عندما يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض نهاراً، ويحدث في طور المحاق، بينما خسوف القمر يحدث عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر ليلاً بعد الغروب أو قبل الشروق، ويحدث في طور البدر، ويمكن رؤية الخسوف من مناطق أوسع على الأرض مقارنة بالكسوف.

وبحسب ما نشره موقع "سبيس" Space، من المتوقع أن يشهد العالم حالتي كسوف للشمس خلال عام 2026، كما يلي:

1- كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار"
سوف يحدث لمدة تصل إلى دقيقتين و20 ثانية في 17 فبراير (شباط) 2026، وسيستمر كسوف الشمس الحلقي المعروف باسم "حلقة النار"، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 96% من مركز الشمس.

لكن ستتمكن فرق العلماء في عدد قليل من محطات الأبحاث مثل محطة كونكورديا الفرنسية الإيطالية في الداخل ومحطة ميرني الروسية في أرض الملكة ماري على ساحل بحر ديفيس فقط من رؤية الظاهرة الكونية. كما سيُرى كسوف جزئي للشمس في جميع أنحاء القارة القطبية الجنوبية ومن أجزاء من جنوب أفريقيا والأرجنتين.

2- كسوف الشمس الكلي
كما سيُشاهد كسوف كلي للشمس من أجزاء من أوروبا في 12 أغسطس (آب) 2026.

وعلى الرغم من أنه لن يكون مرئياً، فإن القمر سيُقدم بلا شك أروع خدعة له على الإطلاق عندما سيحجب ظله الشمس تماماً لمدة تصل إلى دقيقتين و18 ثانية، كما يُرى من شرق غرينلاند وغرب أيسلندا وشمال إسبانيا.

وستشهد أوروبا بأكملها كسوفاً جزئياً عميقاً للشمس، بينما ستشهد أميركا الشمالية كسوفاً جزئياً صغيراً.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: نصائح للتخلص من انشغال الذهن
عربي ودولي: مقتل 15 مسلحاً من "الشباب" الصومالية
اقتصاد: صنعاء .. تدشين بيع سيارات كهربائية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
رياضة: برشلونة يحسم "ديربي كاتالونيا" بثنائية
رياضة: ‏ مالي إلى ربع نهائي كأس أفريقيا
رياضة: أرسنال يحبط بورنموث ويعزز الصدارة
فنون ومنوعات: هاني شاكر يرد على جدل ثروة المليار دولار
رياضة: السنغال تقصي السودان من أمم أفريقيا
مجتمع مدني: التعرق الليلي يخفي خطراً يهدد الحياة!
عربي ودولي: مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
عربي ودولي: الاحتلال يواصل اعتداءاته على الضفة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71384
أخبار: رئاسة النواب تدعو إلى توحيد الصف الوطني
اقتصاد: الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحمل
عربي ودولي: فنزويلا.. وزير الدفاع يطالب بالمقاومة
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات
فنون ومنوعات: غادة عبد الرازق تُقاضي منتج "عاليا"
أخبار: سلسلة غارات على حضرموت
علوم وتقنية: تلوث الهواء يسرّع ترقق دماغ المراهقين!
عربي ودولي: كوريا تمدد احتجاز الرئيس السابق
اقتصاد: النفط يبدأ 2026 على ارتفاع
فنون ومنوعات: أحمد السقا يعلن اعتزاله مواقع التواصل
رياضة: أرسنال في مهمة الثأر والسيتي يتربص
أخبار: اليمنيون يؤدون صلاة الغائب على قادة القسام
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026