أخبار
المؤتمر نت - أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي في ظل القيود والصعوبات التي يواجهها المسافرون عبر مطار عدن

هيئة الطيران: استمرار إغلاق مطار صنعاء جريمة

المؤتمرنت -
هيئة الطيران: استمرار إغلاق مطار صنعاء جريمة
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي في ظل القيود والصعوبات التي يواجهها المسافرون عبر مطار عدن، أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق.

وشدد القائم بأعمال رئيس الهيئة عارف مصلح، على أن فتح المطار ضرورة وطنية وإنسانية لا تقبل التأجيل.

وأوضح أن فئات المرضى والطلاب وكبار السن هم الأكثر تضررًا من تعثر السفر عبر مطار عدن.. مشيرًا إلى أن هذه المعاناة تمثل ملفًا إنسانيًا شائكًا لا يمكن تجاهله أو المماطلة في معالجته.

وأضاف " إن القيود المفروضة حاليًا تتنافى مع كافة المساعي والادعاءات التي تتحدث عن تسهيل الحركة الإنسانية للمواطنين".. لافتا إلى أن مطار صنعاء الدولي يخدم أكثر من 80 بالمائة من مواطني الجمهورية اليمنية نظرًا لموقعه الجغرافي وكثافة السكان في المناطق المحيطة به.

وجدد مصلح التأكيد على أن المطار جاهز تمامًا من الناحية الفنية والمهنية لاستقبال كافة الرحلات الجوية والخطوط العالمية.. معتبرا استمرار إغلاق المطار جريمة ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حق التنقل.

كما أكد أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات المهنية والقانونية اللازمة لانتزاع حق المواطنين في السفر عبر مطار صنعاء الدولي بكل حرية وأمان.

وشدد القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني، على أن فتح المطار هو الاختبار الحقيقي لأي توجهات نحو التهدئة وتخفيف حدة الكارثة الإنسانية في اليمن.. داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى الضغط لرفع القيود الجوية فورًا لإنهاء معاناة الملايين.








