المؤتمر نت - ضبطت شرطة المرور بصنعاء، مواطن ظَهَر في محتوى مرئي يمارس التفحيط في شوارع العاصمة، معرضاً سلامته وسلامة الآخرين للخطر

ضبط مفحّط في صنعاء

ضبطت شرطة المرور بصنعاء، مواطن ظَهَر في محتوى مرئي يمارس التفحيط في شوارع العاصمة، معرضاً سلامته وسلامة الآخرين للخطر.

وأوضحت شرطة المرور في بيان، أن السائق ظهر في مقاطع فيديو متجددة متباهياً بنشرها على حساباته وهو يرتكب المخالفات المرورية وإعاقة حركة السير بشكل متعمد في تحدٍ للأنظمة واللوائح.

وجددت دعوتها لجميع السائقين ومستخدمي الطريق، بالإلتزام بآداب وقواعد وقانون المرور، حرصاً على سلامة الجميع، وضمان تحقيق بيئة مرورية آمنة وخالية من المخاطر.

وأكدت شرطة المرور أنه سيتم ضبط جميع المخالفين والمتهورين الذين يتم رصد ارتكابهم للمخالفات والتي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.








