مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك

من المقرر أن يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، للمرة الأولى أمام محكمة في مدينة نيويورك، عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك.



وذكرت المحكمة أن جلسة الاستماع ستُعقد أمام القاضي ألفين هيليرستين، الذي يشرف على القضية منذ أكثر من عشر سنوات. ويُعد هيليرستين من القضاة المخضرمين، إذ عُيّن في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، بحسب شبكة “CNN”.



ويأتي هذا التطور عقب إعلان وزارة العدل الأميركية، يوم السبت، عن لائحة اتهام جديدة بحق مادورو، ضمن قضية واسعة تتعلق بالاتجار بالمخدرات، تعود متابعتها إلى نحو 15 عاماً، فيما جرى إدراج اسم مادورو كمتهم فيها قبل ست سنوات.