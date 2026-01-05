المؤتمرنت -

تصعيد جوي ومدفعي إسرائيلي واسع على غزة

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف المناطق الشرقية، وسط استمرار عمليات نسف منازل المواطنين.



وأفادت مصادر اعلامية بأن طائرات الاحتلال نفذت غارتين جويتين استهدفتا المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع عمليات نسف ضخمة نفذها جيش الاحتلال في ذات المنطقة.



وأضافت أن طيران الاحتلال شن ثلاث غارات جوية على مدينة رفح جنوب القطاع، فيما تعرضت المناطق الشمالية الغربية من المدينة لقصف مدفعي متواصل.





وفي السياق ذاته، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف على المناطق الجنوبية والشمالية لمدينة خان يونس.



و نفذ جيش الاحتلال خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم ما مجموعه 12 غارة جوية استهدفت مدينتي رفح وخان يونس.





وفي شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم جباليا، كما استهدفت بقذائفها المدفعية المناطق الشرقية من مدينة غزة.



وكان ثلاثة مواطنين قد استشهدوا، أمس، في مدينة خان يونس برصاص الاحتلال، في ظل تصاعد خروقاته اليومية.





وفي تطور آخر، انهارت صباح اليوم بناية سكنية آيلة للسقوط، كانت قد تعرضت للقصف خلال حرب الاحتلال على القطاع، فيما تجري عمليات بحث عن مفقودين تحت أنقاضها.



ويواصل جيش الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي.

(المركز الفلسطيني للاعلام)