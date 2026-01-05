الإثنين, 05-يناير-2026 الساعة: 10:03 م - آخر تحديث: 10:01 م (01: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين اجتماعًا لها اليوم برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين - رئيس اللجنة عبدالواحد أبو راس

صنعاء تُناقش زيادة تدفق المهاجرين

المؤتمرنت -
صنعاء تُناقش زيادة تدفق المهاجرين
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين اجتماعًا لها اليوم برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين - رئيس اللجنة عبدالواحد أبو راس، بحضور أعضاء اللجنة.

كُرس الاجتماع لاستكمال مناقشة ظاهرة تزايد تدفق الهجرة غير النظامية القادمة من القرن الأفريقي خاصة من إثيوبيا وما يصاحبها من مخاطر وتحديات متعددة.

وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على الآلية المقترحة لإشراك مختلف الجهات الوطنية للتعاون والتعامل الجاد مع هذه الظاهرة.

واستعرض المجتمعون، التقارير المقدمة من الجهات الأمنية حول آخر المستجدات بهذا الشأن والمعالجات العملية المقترحة.

وجددّ المجتمعون التأكيد على ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة بمسؤوليتها في هذا الإطار ورفض أعذارها المتكررة لتبرير موقفها السلبي كون التصدي لهذه الظاهرة من صميم اختصاصها وأساس وجودها في البلاد.

وحمّلوا المنظمات الدولية، وأبرزها المنظمة الدولية للهجرة كامل المسؤولية عن أي تبعات في حال تنصلها عن القيام بمسؤوليتها في هذا الجانب.








